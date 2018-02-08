"Опора" предлагает увеличить отчисления в муниципалитеты от "упрощенки"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагает повысить отчисления в муниципальные бюджеты от платежей по упрощенной системе налогообложения и НДФЛ, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Александр Калинин в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи.

"У нас наполняемость муниципалитетов собственными доходами составляет в среднем по стране порядка 40%, а 60% — это трансферы от регионов. … Необходимо увеличить доходную базу муниципалитетов за счет налогов от малого бизнеса", — уверен глава "Опоры".

Сейчас поступления от упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса и от подоходного налога поступают в регионы и распределяются между региональными и муниципальными бюджетами.

"Мы предлагаем, чтобы половину "упрощенки" все регионы отдавали муниципалитетам. А также сделать не 15% подоходного налога минимальную планку (передачи средств местному самоуправлению – ред.), как сейчас, а 30% по опыту Тюменской области", — пояснил Калинин.

По мнению собеседника агентства, это заставит муниципалитеты относиться по-другому к бизнесу на своей территории. "Сейчас они его рассматривают как добавку к субсидиям, и занимаются выбиванием субсидий, а не развитием собственной (налоговой – ред.) базы", — полагает Калинин. Он также сообщил, что "Опора" уже направила соответствующее письмо в администрацию президента РФ.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс". МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.