"Опора" предложила списать бизнесу триллион рублей налоговых задолженностей

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагает списать бизнесу 1 триллион рублей задолженности по налогам и сборам, сообщил в интервью РИА Новости глава организации Александр Калинин в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании ряда долгов ИП и задолженности граждан по имущественным налогам. Путин 14 декабря говорил о необходимости освободить граждан от накопившейся за предыдущие годы безнадежной налоговой задолженности, одновременно напомнив, что задолженность, например, индивидуальных предпринимателей (ИП) составляет примерно 15 миллиардов рублей.

"Сейчас президент сделал шаг навстречу ИП, физическим лицам, была списана задолженность, включая пени, взносы в соцфонды. Это уже вторая амнистия такого рода", — сказал глава "Опоры".

"Однако по юридическим лицам такого нет, а у нас более триллиона накоплено задолженности юридических лиц. Мы предлагаем такую амнистию, это нужно решать", — заявил Калинин.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс". МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.