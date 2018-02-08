Израильская алмазная биржа выпустит криптовалюту, обеспеченную бриллиантами

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев — РИА Новости. Израильская алмазная биржа, одна из крупнейших в мире, анонсировала выпуск собственной криптовалюты, обеспеченной бриллиантами.

Она будет иметь две разновидности — Carat, которая ориентирована на широкий круг инвесторов, и Cut, которую предполагается использовать для расчетов между профессиональными участниками алмазного рынка.

"Новая криптовалюта… будет подкреплена закупками алмазов на израильском рынке и отображаться в качестве обновляемого индикатора в торговом зале и на различных торговых интернет-сайтах наряду с другими национальными и международными экономическими показателями", — сообщила биржа.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на управляющего директора биржи Эли Авидара пишет, что стоимость Carat будет на 25% обеспечиваться бриллиантами, имеющимися в распоряжении торговой площадки.

"Это должно сделать ее привлекательной по сравнению с 1,4 тысячи криптовалют, которые существуют в мире", — цитирует его агентство.