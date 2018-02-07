Депутат заявил, что Россия готова к экономическому сотрудничеству с Польшей

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Польшей в вопросах экономики, если Варшава сделает в отношениях положительные шаги, Москва пойдет навстречу, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
"Если со стороны Польши будут положительные шаги, мы, естественно, пойдем навстречу. Мы готовы к сотрудничеству (с Польшей — ред.) в экономическом плане. И мы будем рады потеплению отношений между нашими странами", — прокомментировал заявление Чапутовича РИА Новости Чепа.
Парламентарий подчеркнул, что Россия "всегда" готова к сотрудничеству с "любыми" странами, если это отвечает "взаимным интересам". "Последние годы очень непросто развивались наши отношения с Польшей… Совсем недавно продолжали демонтировать памятники нашим солдатам, офицерам, которые погибли,… освобождая Польшу. Мы все это прекрасно помним", — отметил депутат.
"В Твери у нас, (где — ред.) я (был избран — ред.) депутатом, в двух местах сохранились памятники полякам. И за этими памятниками ухаживают так же, как и за памятниками наших погибших воинов", — добавил он.
Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.