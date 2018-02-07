Депутат заявил, что Россия готова к экономическому сотрудничеству с Польшей

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Польшей в вопросах экономики, если Варшава сделает в отношениях положительные шаги, Москва пойдет навстречу, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Ранее МИД Польши сообщил, что его глава Яцек Чапутович в среду встретился с послом РФ в Варшаве Сергеем Андреевым, он выразил готовность польской стороны разблокировать отношения с Москвой в отдельных областях.

"Если со стороны Польши будут положительные шаги, мы, естественно, пойдем навстречу. Мы готовы к сотрудничеству (с Польшей — ред.) в экономическом плане. И мы будем рады потеплению отношений между нашими странами", — прокомментировал заявление Чапутовича РИА Новости Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что Россия "всегда" готова к сотрудничеству с "любыми" странами, если это отвечает "взаимным интересам". "Последние годы очень непросто развивались наши отношения с Польшей… Совсем недавно продолжали демонтировать памятники нашим солдатам, офицерам, которые погибли,… освобождая Польшу. Мы все это прекрасно помним", — отметил депутат.

"В Твери у нас, (где — ред.) я (был избран — ред.) депутатом, в двух местах сохранились памятники полякам. И за этими памятниками ухаживают так же, как и за памятниками наших погибших воинов", — добавил он.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.