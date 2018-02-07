Ростовский губернатор попросил изучить дополнительные меры поддержки АПК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть дополнительные меры поддержки агропромышленного комплекса и, в частности, изменить правила распределения несвязанной поддержки, сообщило правительство региона.

Совещание о механизмах поддержки АПК Медведев провел в среду в Московской области. В нем принял участие и Голубев.

По информации правительства области, губернатор обратился к премьер-министру с просьбой изменить правила распределения несвязанной поддержки и возобновить для Ростовской области финансирование в предусмотренных ранее объемах.

"В 2016 году Ростовская область получила по этому направлению 1,5 миллиарда рублей, а сегодня практически лишена этой поддержки. При этом в зоне рискованного земледелия находятся 14 районов восточной и северо-восточной зон области. На этих территориях — с площадью пашни в 36% от общей по области — практически ежегодно повторяются засухи", — цитируются в сообщении слова губернатора.

Кроме того, по его мнению, в дополнительной поддержке нуждается молочное скотоводство. "Сейчас субсидия составляет 50 копеек на 1 килограмм молока, это в разы меньше необходимого. Прошу рассмотреть возможность увеличения господдержки для молочной отрасли", — сказал он на совещании.

В 2018 году на поддержку АПК Ростовской области предусмотрено 6,2 миллиарда рублей, в том числе 2,3 миллиарда рублей будет направлено из областного бюджета.

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