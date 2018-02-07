Медведев рассказал о механизмах поддержки АПК в этом году

ГОРКИ, 7 фев — РИА Новости. Правительство РФ в 2018 году продолжит оказывать поддержку отечественным сельхозпроизводителям, включая предоставление льготных кредитов, возмещение затрат на модернизацию и субсидий для процентных ставок, а также в виде выделения средств на обновление сельхозтехники, заявил в ходе совещания о механизмах поддержки агропромышленного комплекса премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Говоря о мерах поддержки, которые государство будет оказывать аграриям в 2018 году, он сказал: "Есть предложение о том, как улучшить положение сельхозпроизводителей, которые взяли кредит на инвестиционный проект по коммерческой ставке. Давайте послушаем, что тут можно сделать, включая предоставление кредитов на льготных условиях, даже тем заемщикам, у которых есть долги. Но это нужно взвесить и все проработать".

По его словам, правительство готово возмещать часть прямых понесенных затрат на модернизацию объектов АПК. Эту субсидию получают инвестиционные проекты после конкурса, мера является довольно востребованной — в прошлом году было отобрано почти 200 таких проектов, рассказал Медведев.

"Продолжим практику выделения субсидий по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Благодаря этой мере в 77 регионах реализуются около 22 тысяч инвестиционных проектов, в том числе по производству мяса и молоко, овощей и фруктов, строительства логистических центров, переработки сельхозпродукции", — рассказал он.

Здесь есть и проблемы, отметил Медведев. "Были обращения о возможности снижения требований по соблюдению сопредельного уровня софинансирования. Он сейчас у нас колеблется сильно — от 20 до 90%. В то же время нам понятно, что эта мера должна стимулировать регионы и создавать для инвесторов наиболее комфортную среду. В общем, этот вопрос тоже имеется", — заметил он.

Кроме того, аграрии могут рассчитывать и на традиционные меры господдержки через госпрограммы. Также премьер отметил, что власти РФ продолжат оказывать несвязанную поддержку в области растениеводства, развивать производство молока. "Благодаря субсидии по повышению продуктивности в молочном животноводстве отрасль стала расти. И, безусловно, будут выделяться средства на обновление сельхозтехники. В прошлом году было приобретено около 23 тысяч единиц техники. Средства на техническую модернизацию предусмотрены и в этом году", — подытожил он.