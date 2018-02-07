Годовая инфляция в России замедлилась в январе до 2,2%

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Годовая инфляция в РФ в январе замедлилась до 2,2% с 2,5% в декабре, сообщает Росстат в среду.

При этом инфляция в РФ в январе в месячном выражении замедлилась до 0,3% против 0,4% в декабре.

В январе в восьми регионах прирост потребительских цен составил 0,6% и более, в том числе в Чукотском автономном округе — 0,9%, Ингушетии и Новгородской области — по 0,7% (в результате увеличения цен на продовольственные товары на 1,7%, 1% и 1,1% соответственно).

Вместе с тем в пяти регионах (кроме автономных округов, входящих в состав области) отмечалось снижение цен и тарифов. Наиболее заметное удешевление товаров и услуг — на 0,3% — отмечалось на потребительском рынке Якутии (в результате снижения тарифов на услуги на 1,2%) и Кировской области (где продовольственные товары в среднем стали дешевле на 1,1%, услуги — на 0,1%).

В Москве потребительские цены за месяц выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.