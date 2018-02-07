В Центробанке рассказали о системе удаленной идентификации клиентов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Система удаленной идентификации клиентов банков, которая планируется к введению в РФ, основывается на двух отдельных базах данных с целью снижения риска утечки информации и может быть в дальнейшем использована не только при предоставлении финансовых услуг, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече с журналистами.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря подписал закон, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков. Документ направлен на создание механизма удаленной идентификации клиентов кредитной организации — физлиц с использованием их биометрических персональных данных (изображение лица, голос).

"Это две платформы, которые внутри себя связаны через внутренние идентификаторы. Это даёт возможность хранения баз отдельно: отдельно — лицо и голос, отдельно — персональные данные, которые сейчас есть в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации — ред.). После прохождения и завершения этих шагов формируется запись по физическому лицу, к которой он может обратиться удалённо — это уже второй этап", — рассказала Скоробогатова.

Она пояснила, что если бы система создавалась путем объединения всех данных в одной информационной базе, то был бы риск утечки информации. А при успешной работе такой системы позитивный опыт может быть распространен на другие, нефинансовые сервисы.

"При запуске и подтверждении работоспособности этой системы в дальнейшем на эти два компонента платформы может быть распространено, например, удалённое предоставление госуслуг, могут быть нефинансовые услуги, например, социальное, здравоохранение и так далее. То есть, создание этой инфраструктурной платформы национального масштаба даст возможность, начав с финансовых сервисов, далее ее использовать и для предоставления других сервисов в удалённом режиме", — добавила Скоробогатова.

"Важно, что мы завершили (разработку под — ред.) три вида услуг. Речь раньше шла только об открытии счета, в законе сейчас — открытие счетов и вкладов, получение кредитов и переводы. В принципе, это наиболее востребованный перечень услуг, который рынок и сами клиенты сами заявили для того, чтобы иметь возможность получать их удалённо", — также уточнила первый зампред ЦБ.