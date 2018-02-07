Путин поручил провести газ в красноярские домохозяйства

КРАСНОЯРСК, 7 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить газом домохозяйства в Красноярске, которые до сих пор пользуются углем для отопления, тем самым усугубляя экологическую обстановку в городе.

"По домохозяйствам, это, конечно, прежде всего, дело городских и региональных властей, но нужно подводить газ. Да, это недешево для регионального бюджета, но это нужно делать и делать по отдельному плану, должен быть план, надо договориться с ресурсными организациями, синхронизировать эту работу с подводом магистральных сетей, и нужно доводить до конечного потребителя, до последней мили поработать", — сказал Путин на совещании по вопросам экологической ситуации в регионе.

Он также отметил, что крупные промышленные предприятия согласно закону вводят на своих производствах соответствующие экологические стандарты, осуществляют переход на наилучшие экологические доступные технологии. "Нужно эту работу продолжать, я вас прошу в своих программах развития внедрять эти принципы и технологии", — сказал он, обращаясь к участникам совещания, среди которых были руководители крупных федеральных промышленных предприятий, работающих в регионе.

Президент признал, что "это стоит определенных денег, но в конечном итоге это будет окупаться, это будет связано со здоровьем ваших работников, повышать производительность труда". Он добавил, что отдельная программа модернизации нужна и для теплоэлектростанций.

В совещании у президента по вопросам экологической ситуации в Красноярском крае приняли участие полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, врио губернатора Красноярского края Александр Усс, гендиректор ГМК "Норникель" Владимир Потанин, гендиректор СУЭК Владимир Рашевский и генеральный директор "Русала" Владислав Соловьев.