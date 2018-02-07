В ЦБ считают, что через год банки будут предоставлять 90% услуг удаленно

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Банк России считает, что в 2019 году около 90% банковских услуг в РФ будут предоставляться потребителям удаленно, сообщила на встрече с журналистами первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мы предполагаем, что за счет внедрения новых технологий и новых инфраструктурных решений мы дадим возможность нам всем как потребителям пользоваться дистанционными услугами, наиболее распространенными в электронном виде в 90% случаев", — сказала Скоробогатова.

В презентации первого зампреда ЦБ отмечается, что доля в 90% видов продуктов и услуг, доступных клиентам — физическим лицам через дистанционные каналы продаж, будет достигнута в 2019 году. В материалах сообщается, что в настоящее время эта доля равна 66%.

Одним из инфраструктурных решений, которые ЦБ планирует внедрить, является переход на электронный документооборот.

"Мы в рамках основных направлений предполагаем реализовывать конкретные инфраструктурные решения, мы безусловно определили для себя KPI. Как регулятор мы бы хотели перейти на электронный документооборот по кредитным организациям в 2018 году на 50%, в 2019 году — на 80%. Соответственно, некредитные финансовые организации: в 2018 году — 80%, в 2019 — 90%. В принципе, для нас в 2020 году есть планка дойти до 100%, чтобы мы действительно исключили бумажные носители", — подчеркнула первый зампред ЦБ.

"Это очень амбициозные цифры, они достаточно высокие, но мы считаем, что мы способны достичь этих KPI", — заключила Скоробогатова.