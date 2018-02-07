В Сбербанке начали ловить сотрудников за майнингом на работе

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Сбербанк не занимается майнингом, но зачастую ловит на этом своих сотрудников, заявил глава организации Герман Греф. Об этом он рассказал на конкурсе управленцев "Лидеры России".

Для майнинга нужны мощные видеокарты. Сбербанк покупал их в прошлом году для развития технологии искусственного интеллекта, заявил Греф. Топ-менеджер уточнил, что карты были несколько иной конфигурации, чем требуется для получения криптовалюты.

Ранее Греф заявил, что не рекомендует россиянам использовать виртуальную валюту из-за высоких рисков. Курс биткоина с начала года сильно менялся. В конце декабря валюта стоила двадцать тысяч долларов. Сейчас биткоин торгуется на отметке ниже шести тысяч долларов.

Отношение к блокчейну

В январе Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию, которая займется исследованиями новейших технологий. Ранее Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба впервые официально использовали блокчейн для обмена документами.

Блокчейн — децентрализованная база данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу. В правительстве считают эту технологию прорывной, но не разделяют оптимизма по поводу криптовалюты. Глава Чечни Рамзан Кадыров также подтвердил внедрение блокчейна в Росреестр республики.