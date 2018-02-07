На участие в программе "семейной" ипотеки подали заявки около 30 банков

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Порядка 30 банков направили в министерство финансов РФ заявки на участие в программе "семейной" ипотеки, рассказала в среду журналистам представитель департамента финансовой политики министерства Анна Волкова.

Банки, которые хотят стать участниками программы "семейной" ипотеки, должны до 15 февраля подать заявки на выделение лимита кредитования, напомнила она. Полный список банков, которые смогут выдавать кредиты в рамках программы, Минфин сформирует после 15 февраля.

"Сейчас мы собираем заявки. На сегодняшний день подали заявки около 30 банков", — сказала Волкова.

Президент РФ Владимир Путин в конце ноября минувшего года еобъявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.

В рамках госпрограммы заемщики могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий кредит, оформленный ранее на покупку жилья в новостройке. Государственная поддержка предусматривает сниженную ипотечную ставку 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать 8 лет. По истечении льготного срока ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 миллионов рублей, для других регионов – 3 миллиона рублей, срок кредита от 3 до 30 лет. В рамках программы заемщики могут использовать материнский капитал.