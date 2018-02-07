Вертолет Ми-171Е2 прошел летные испытания

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Транспортный вертолет Ми-171Е2 с новыми "высотными" двигателями прошел летные испытания, сообщили журналистам в среду в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) успешно завершил испытания нового многоцелевого вертолета Ми-171Е2 с новой силовой установкой и несущей системой", — говорится в сообщении.

"При создании новой машины мы учитывали специфику эксплуатации ранее поставленных вертолетов в высокогорных странах: Китае, Пакистане, Иране, а также государствах Латинской Америки. Новые двигатели и несущая система Ми-171Е2 предоставляют расширенные возможности по использованию вертолета на больших высотах при повышенной температуре воздуха, поэтому я уверен, что машина найдет широкое применение в условиях высокогорья и жаркого климата", — заявил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, слова которого приводит пресс-служба.

Главная особенность Ми-171Е2 – новая силовая установка и несущая система. На нем установлены "высотные" двигатели ВК-2500ПС-03 повышенной мощности с цифровой системой управления FADEC, а также новый несущий винт из полимерных композитных материалов с усовершенствованным профилем и Х-образный рулевой винт, разработки аналогичной той, что используется на вертолете Ми-171А2. При этом на Ми-171Е2 модернизирован фюзеляж, установлена модифицированная хвостовая и килевая балка, стабилизатор увеличенной площади.

На экспорт Ми-171Е2 будет поставляться под уже используемым шифром "Ми-171Е".