Орешикн рассказал о подходе правительства к приватизации в 2018 году

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Правительство в 2018 году более аккуратно будет подходить к приватизационным сделкам, постольку необходимости покрытия дефицита бюджета за счет этого источника сейчас нет, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
"Поэтому мы гораздо более аккуратно сейчас подходим к сделкам, подбираем партнеров, чтобы объекты, компании стратегически развивались и приносили пользу государству", — добавил он.
В закон о федеральном бюджете на 2018-2020 годы заложены доходы от приватизации на уровне 13 миллиардов рублей в 2018 году, 12,2 миллиарда рублей в 2019 году и 11,4 миллиарда рублей в 2020 году.