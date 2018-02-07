Орешикн рассказал о подходе правительства к приватизации в 2018 году

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Правительство в 2018 году более аккуратно будет подходить к приватизационным сделкам, постольку необходимости покрытия дефицита бюджета за счет этого источника сейчас нет, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

"У нас больше не стоит жесткой задачи финансировать дыры, которые есть в бюджете, у нас в этом году бюджет будет профицитный. Поэтому сейчас приватизация — это инструмент усиления конкуренции и возможность для стратегического развития тех или иных активов", — сказал Орешкин, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"Поэтому мы гораздо более аккуратно сейчас подходим к сделкам, подбираем партнеров, чтобы объекты, компании стратегически развивались и приносили пользу государству", — добавил он.

В закон о федеральном бюджете на 2018-2020 годы заложены доходы от приватизации на уровне 13 миллиардов рублей в 2018 году, 12,2 миллиарда рублей в 2019 году и 11,4 миллиарда рублей в 2020 году.