Аксаков ожидает от второго этапа амнистии капиталов большей эффективности

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что второй этап амнистии капиталов, который пройдет с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, будет более эффективным, чем первый.

Депутат на пленарном заседании в среду сказал, что первый этап амнистии капиталов явился хорошим примером того, что государство выполняет свои обязательства. "Это хороший сигнал для того, чтобы на втором этапе уже большее количество россиян, держащих свои средства за рубежом, направили средства в Россию, продекларировали то имущество и средства, которые у них хранятся за рубежом", — добавил он.

Аксаков также заметил, что атмосфера первого этапа амнистии капиталов была менее благоприятной для того, чтобы люди активно декларировали свои средства и направляли их в Россию. "Сейчас наш бизнес испытывает давление. Сегодня буквально Блумберг сообщает о том, что после публикации "кремлевского списка" многие бизнесмены начали испытывать проблемы с переводом средств, с работой со своим бизнесом за рубежом. Очевидно, это будет подталкивать к тому, чтобы они переводили капиталы в другую юрисдикцию, и, конечно, если мы создадим благоприятные условия, а законопроект об амнистии как раз в этом направлении, (то они) направят свои капиталы в нашу страну", — уверен глава думского комитета.

"Я уверен, что в данном случае амнистия сработает намного более эффективно, и будет работать на Россию, и государственный подход как раз требует, чтобы мы соответствующее законодательное решение приняли", — заявил Аксаков.

Парламентарий отметил, что если на начало 2015 года на счетах было 42,5 триллиона рублей, тон на 2017 год – 52 триллиона. "Понятно, что эти средства увеличились не только за счет притока из-за рубежа, но, тем не менее, цифра достаточно показательна", — считает Аксаков. "И если говорить о физических лицах, то было 18,5 триллиона рублей, и сейчас, на конец 2017 года, 26,5 триллиона рублей на счетах физлиц. Допускаю, что среди тех, кто вернул свои средства из-за рубежа, как раз те, кто эти суммы и увеличил на счетах в кредитных организациях", — предположил глава думского комитета.

Он уверен, что вернуть выведенные за границу капиталы "какими-то силовыми методами невозможно, привлечь к ответственности тех лиц, которые соответствующие действия осуществили, также практически невозможно". "Поэтому политика "кнут и пряник" должна применяться. С одной стороны, мы подписали конвенцию, которая предусматривает передачу налоговой информации государствами, которые поддержали эту конвенцию. … Это кнут. И очевидно, он должен будет подталкивать, в том числе, российский бизнес аккуратнее работать со средствами и к тому, чтобы двигаться в сторону нашей страны. Но при этом необходим и пряник. И вот амнистия, на мой взгляд, таким пряником является", — пояснил Аксаков.