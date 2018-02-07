Титов надеется, что дела желающих вернуться бизнесменов рассмотрят быстро

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что рассчитывает на достаточно быстрый результат по рассмотрению дел ряда бизнесменов, высказавших желание вернуться в Россию.

На прошлой неделе Титов в Лондоне встретился с российскими бизнесменами, против которых в РФ ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении. На встрече присутствовали около 30 человек. Позже он заявил, что в списке, переданном президенту Владимиру Путину, более десятка имен.

Как сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, список бизнесменов уже передан президенту РФ, он будет прорабатываться во время консультаций с соответствующими силовыми структурами.

"Владимиру Владимировичу, наверно, будет сложно разбираться по каждому случаю, но он уже подключил своих помощников, которые будут каждый отдельный случай рассматривать. Наша задача — напомнить, что такие люди есть", — сказал Титов.

Он добавил, что по нескольким случаям рассчитывает на достаточно быстрый результат.