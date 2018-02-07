Госуправлению не помешает "административная гильотина", считает Кудрин

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. России необходимо повысить эффективность работы министерств и ведомств, ряд функций надо либо серьезно пересмотреть, либо вовсе приостановить, госуправлению в РФ не помешала бы "административная гильотина", заявил председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на мастер-классе для финалистов конкурса "Лидеры России".

"Мы в ближайшие недели опубликуем доклад на эту тему (госуправления — ред.). Это комплекс задач, в первую очередь центры эффективности управления, которые сочетают стратегическое видение с анализом того, какие функции должны быть у министерств и ведомств, какие задачи ставятся, что мы называем декомпозиция задач по отдельным органам власти", — сказал Кудрин.

"Сегодня мы стоим на рубеже, когда нужно принципиально пересмотреть (функции министерств – ред.), это не сделают сами министерства… Здесь я вижу сегодня необходимость, может, временной, даже жёсткой приостановки отдельных функций… Мы даже назвали это у себя (в ЦСР – ред.) административной гильотиной", — добавил Кудрин.

Он предложил первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову рассмотреть эти предложения.

"Дальше идут детали: в администрации президента или правительстве (координировать изменения — ред.), отдельное министерство или над всеми министерствами — мы сейчас работаем над этим. Игоря Ивановича (Шувалова — ред.) подтягиваем, всех членов правительства, обсудить", — также сообщил он.

Кудрин не раз уже подвергал критике систему госуправления в РФ, говорил о необходимости повышения эффективности работы министерств и ведомств, сокращения госаппарата и затрат на него.