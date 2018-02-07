Голодец рассказала, чем замедление роста доходов россиян грозит экономике

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В РФ могут возникнуть сложности с развитием экономики, если остановится рост доходов населения, заявила вице-премьер Ольга Голодец на Социальном форуме "Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития".

"В ближайшее время основной задачей для нашего населения, для нашей экономики будет задача повышения дохода. Не будет если изменён тот тренд, который у нас сегодня обозначился, начиная с 2014 года, будут серьёзные сложности с развитием экономики, потому что сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и соответственно поступательного экономического роста", — заявила вице-премьер.

Для повышения доходов населения, по словам Голодец, сделано немало, в частности, введены нормы демографической политики, в РФ добились поддержки самых уязвимых категорий граждан, также запланировано создание мест в дошкольных учреждениях.