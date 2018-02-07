Титов не слышал о проблемах у бизнесменов из-за "кремлевского списка"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов надеется, что российские предприниматели, попавшие в так называемый "кремлевский список" США, не ощутят на себе негативных последствий в виде усиленных проверок их сделок.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям? Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

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Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что российские бизнесмены начинают ощущать на себе влияние от публикации списка — они сталкиваются с дополнительными проверками, по крайней мере по некоторым из своих финансовых сделок.

"Я об этом (ужесточении — ред.) не слышал. Вопрос по большему вниманию к российским компаниям — я думаю, что любая российская компания, как большая, так и не связанная с громкими именами, за последнее время их проверили вдоль и поперек десять раз всеми банками. Поэтому усиления (давления — ред.) против бизнеса, я думаю, не произойдет, странно этого ждать, если только не будет закрытия счетов. Но закрытие счетов — это санкции, а санкций по списку никаких не объявлено", — сказал Титов журналистам.

Говоря о себе лично, омбудсмен отметил, что "проехал совершенно нормально в Великобританию, по пятилетней визе".

"Мне никто вопросов не задавал, все было хорошо", — сказал он.

Титов также входит в "кремлевский список" США.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.