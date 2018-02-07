Кувшинников: Вологодчине необходимо 1,5 млрд рублей на повышение МРОТ

МОСКВА/ВОЛОГДА, 7 февраля — РИА Новости. Вологодской области потребуется около 1,5 миллиарда рублей на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до конца года, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

Ранее президент России заявил, что МРОТ в России будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. По его словам, поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума планировалось с 1 января 2019 года, однако на его встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая — День труда.

"Мы в бюджете заложили поэтапное повышение МРОТ до прожиточного минимума за два года. На первый этап предусмотрели 600 миллионов рублей. В связи с принятым решением нам необходимо еще порядка 500 миллионов рублей", — сказал Кувшинников.

Как пояснил губернатор, в эту сумму не входит северная надбавка, поэтому совокупная потребность Вологодской области для увеличения МРОТ до прожиточного минимума составляет 1,5 миллиарда рублей.