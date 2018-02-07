Кувшинников: Вологодчине необходимо 1,5 млрд рублей на повышение МРОТ

МОСКВА/ВОЛОГДА, 7 февраля — РИА Новости. Вологодской области потребуется около 1,5 миллиарда рублей на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до конца года, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.
"Мы в бюджете заложили поэтапное повышение МРОТ до прожиточного минимума за два года. На первый этап предусмотрели 600 миллионов рублей. В связи с принятым решением нам необходимо еще порядка 500 миллионов рублей", — сказал Кувшинников.
Как пояснил губернатор, в эту сумму не входит северная надбавка, поэтому совокупная потребность Вологодской области для увеличения МРОТ до прожиточного минимума составляет 1,5 миллиарда рублей.