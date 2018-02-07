Кувшинников: на Вологодчине в 2018 году продолжится рост инвестиций

МОСКВА/ВОЛОГДА, 7 фев — РИА Новости. Объем инвестиций в Вологодскую область в 2018 году составит более 124 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

"Совокупно по итогам 2017 года общий объем инвестиций составил 123 миллиарда рублей. В 2015 году было 80 миллиардов рублей, в 2016 году — 114 миллиардов рублей. В этом году мы продолжим рост инвестиций, то есть мы должны выйти на сумму более 124 миллиардов рублей", — сказал Кувшинников.

Он напомнил, что Вологодская область вошла в десятку регионов-лидеров по созданию комфортного делового климата, и была отмечена на Госсовете как регион, который добился очень хороших результатов в привлечении инвестиций.

"Этим результатом мы, конечно, гордимся. Это позволило нам сбалансировать бюджет и снизить государственной долг, нарастить собственные доходы и направить деньги на решение самых приоритетных задач по социальной поддержке населения и инфраструктурных проектов", — отметил Кувшинников.

Глава региона отметил, что в регионе продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. Так, компания "ФосАгро" закончила строительство крупнейшего производства по выпуску аммиака и карбамида на площадке в Череповце. Инвестиции в этот проект составили более 60 миллиардов рублей. Кроме того, в 2018 году компания продолжит реализацию инвестиционных проектов по производству сульфата аммония и модернизацию существующих производств с общим объёмом инвестиций 12 миллиардов рублей.

В свою очередь, "Северсталь", которая в декабре прошлого года запустила на Череповецком металлургическом комбинате линию по производству проката с полимерным покрытием, приступила к масштабной инвестиционной программе — реконструкции на ЧерМК коксоаглодоменного производства на сумму более 30 миллиардов рублей, сообщил губернатор.

"Крупный инвестпроект реализует у нас и компания Nestle. Это строительство производства детского питания и каш на сумму 1,8 миллиарда рублей — самый крупный завод на территории России и СНГ. Уже идет строительство второй очереди. Кроме того, Череповецкий деревообрабатывающий комбинат приступил к реализации производства фибролитовых плит в индустриальном парке "Череповец" — это 2,4 миллиарда рублей инвестиций. А всего в индустриальном парке "Череповец" планируется реализация 13 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 5 миллиардов рублей", — отметил Кувшинников.