Якушев: экономический успех любого региона начинается в муниципалитетах

ТЮМЕНЬ, 7 фев — РИА Новости. Конкуренция среди муниципалитетов Тюменской области по привлечению инвестиций и развитию экономики дает положительные результаты, считает губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Значительную работу на уровне муниципалитетов мы ведем на протяжении уже нескольких лет. Убежден, инвестиционная привлекательность и экономический успех любой территории начинается именно здесь. Наша стратегическая задача — задействовать ресурсы каждого села, района и города, и тогда нам по силам обеспечить экономический рост региона в целом", — сказал глава региона, выступая на проходящем в Москве Всероссийском форуме "Территория бизнеса — территория жизни".

Он напомнил, что для оценки эффективности работы глав муниципальных образований в Тюменской области была введена система рейтингования и мониторинга муниципалитетов.

"В этом году методология оценки значительно доработана. При формировании рейтинга кроме пяти экономических показателей развития каждой территории учитывалось мнение предпринимательского сообщества. Сформирована система стимулов. Муниципалитеты, которые вошли в первую десятку рейтинга, получают гранты в зависимости от занимаемого места",- сказал Якушев.

В пресс-службе губернатора напомнили, что только в 2017 году новые предприятия в разных сферах открылись в Юргинском, Голышмановском, Нижнетавдинском, Исетском, Ишимском, Тюменском районах, Заводоуковском городском округе и Тюмени.

Президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин призвал регионы использовать опыт Тюменской области, где городские округа получают 30% и более поступлений от налога на доходы физических лиц, а муниципальные районы — 100%. В дополнение 50% поступлений передается от упрощенной системы налогообложения. Как результат, по словам Калинина, получено оживление экономики муниципалитетов — главы администраций стали уверены в том, что если они будут развивать бизнес на своей территории, у них появится четкая инвестиционная программа, уверенность в собственных доходах, соответственно они могут планировать программы развития, более активно заниматься частно-государственным партнерством.

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