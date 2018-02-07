МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что в случае изменения газового законодательства ЕС компания намерена потребовать компенсации ущерба.
"Я не понял, как должно функционировать расширение европейской газовой директивы на газопроводы вне внутреннего рынка ЕС", — добавил он.
ЕК в начале ноября минувшего года предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно и на проект "Северный поток-2".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщал, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.