Посол Ирана рассказал, на что пойдут средства от продажи нефти России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Половина средств, которые Иран получает от контакта на поставку нефти в РФ, будет тратиться на финансирование совместных проектов, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

Он подчеркнул, что ошибочно называть эту сделку "нефть в обмен на товары". "У нас нет контракта "нефть в обмен на товары". Правильное название соглашения — контракт о закупке нефти. В нем прописано, что 50% доходов, полученных от продажи нефти, будет израсходовано на реализацию тех или иных совместных проектов. А другая часть этой суммы поступает на счёт ЦБ Ирана", — сказал Санаи.

"Я очень надеюсь, что в 2018 году его реализация будет продолжена, потому что контракт имеет важное значение. Ведь с одной стороны, его выполнение сделает наши энергетические отношения более тесными, а с другой – поможет решить одну из главных проблем в ирано-российских отношениях – проблему отсутствия финансовых источников",- подчеркнул дипломат.

По его словам реализация этого контракта поможет создать финансовые ресурсы для реализации российско-иранских совместных проектов.

"Как раз в 2017 году одним из приятных событий была реализация этого контракта. Также началось негосударственное финансирование проектов. Компания ЭКСАР заключила несколько крупных контрактов, такие российские банки как Сбербанк, Газпромбанк тоже начали финансирование совместных проектов", — добавил Санаи.