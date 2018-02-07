Индия заинтересована в расширении российского присутствия на ее рынке

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев — РИА Новости. Индия заинтересована в увеличении российского сегмента на ее рынке, однако предпочитает обсуждать льготные условия для иностранного бизнеса в индивидуальном порядке, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в этой стране Ярослав Тарасюк.

"Это не вызывает никакого сомнения. В Индии хорошо знают, что в России много передовых технологий, которые могли бы найти применение в Индии. Например, в авиастроении, судостроении, металлургии, химической промышленности или же в области создания "умных городов", — сказал Тарасюк. При этом, как отметил торгпред РФ, индийская сторона предпочитает, "чтобы конкретные льготы и преференции обсуждались в индивидуальном порядке".

"Большую роль в этом играет упомянутое мною госагентство "Инвест Индия". К тому же, для этих целей в рамках российско-индийской межправкомиссии создана специальная рабочая группа по приоритетным инвестиционным проектам", — рассказал собеседник агентства.

Тарасюк сообщил, что существует целый ряд приоритетных проектов, которые находятся в поле зрения специализированной рабочей группы. "Это и проекты в области нефтехимии, в области создания производства беспилотных летательных аппаратов, осветительной аппаратуры. Есть также проект, связанный с продвижением нашего перспективного самолета МС-21. Индия проявляет определенный интерес к этому самолету. Нам необходимо работать для того, чтобы перевести этот интерес в практическую плоскость", — подчеркнул торгпред.

В качестве другой важной перспективной сферы российско-индийского сотрудничества он выделил область гражданского судостроения. В этой связи, отметил Тарасюк, Москва намерена и далее содействовать реализации подписанного в начале февраля этого года меморандума о совместном проектировании и строительстве современных судов для внутренних водных путей и каботажных перевозок.

"В частности, речь идет о создании высокоскоростных судов класса река-море, сухогрузов, круизных и пассажирских судов, танкеров и судов на воздушной подушке", — сообщил Тарасюк.

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