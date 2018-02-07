Россия ожидает рост товарооборота с Индией до $10 млрд в 2018 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев — РИА Новости. Москва ожидает, что товарооборот России и Индии в 2018 году уверенно преодолеет порог в 10 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Нью-Дели Ярослав Тарасюк.

"Ожидаю, что в текущем году мы уверенно преодолеем планку в 10 миллиардов. Для того чтобы выполнить поставленную лидерами России и Индии задачу по увеличению взаимного товарооборота до 30 миллиардов долларов к 2025 году, необходимо, чтобы ежегодный рост составлял не меньше 15%", — сказал Тарасюк.

По его словам, уже на сегодняшний день очевидно, что в прошлом году обе страны преодолели длившееся несколько лет снижение товарооборота.

"Практически с самого начала прошлого года товарооборот рос, причем хорошими темпами — более 20%. Данные за январь-ноябрь показывают, что рост товарооборота составил 20,2%. Российский экспорт при этом вырос на 19,1%, индийский — на 22,7%", — отметил торгпред.

Он сообщил, что за 11 месяцев 2017 года товарооборот России и Индии вырос до 8,2 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — до 5,6 миллиарда, а импорт — до 2,6 миллиарда.

Среди основных сложностей, с которыми сегодня сталкиваются Москва и Нью-Дели на пути развития торгово-экономического сотрудничества, Тарасюк выделил логистику, ограниченность дорогого финансирования, а также отсутствие в отдельных случаях информации о существующих возможностях для ведения бизнеса в Индии.

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