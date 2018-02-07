"Алроса" и "Норникель" попросили доступа к ресурсам без лицензий, пишут СМИ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Крупнейшие горнодобывающие компании "Алроса" и "Норникель" вместе с золотодобытчиками Polymetal и Kinross попросили правительство РФ дать возможность "ведущим компаниям" вести первичную разведку запасов в регионах без лицензий, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо компаний вице-премьеру РФ Александру Хлопонину с концепцией регулирования регионального изучения недр за счет частного бизнеса.

В письме отмечается, что бюджетное финансирование геологоразведки уменьшается, что приводит "к опасному сокращению поискового задела и востребованных к промышленному освоению объектов". Заявительный принцип получения разведочных лицензий, действующий с 2014 года для низких категорий ресурсов по твердым полезным ископаемым (ТПИ), а с 2017 года и для углеводородного сырья, востребован рынком, отмечают в компаниях. Но он позволяет изучать только ограниченные площади (до 100 квадратных километров для ТПИ) и требует "значительной детализации", что неактуально для разведки малоизученных и неизученных месторождений.

Компании предлагают "разрешительный механизм", когда они смогут по решению Роснедр и без лицензий вести региональную разведку территорий из нераспределенного фонда недр (кроме флангов месторождений), пишет издание. Это право должно распространиться на участки с высокими категориями прогнозных ресурсов (P1 и P2). Сейчас по закону региональное изучение ведут "госучреждения в ведении Роснедр", для которых действует упрощенный безлицензионный порядок предоставления участков (то есть "Росгеология").

Механизм предлагается ввести для "ведущих недропользователей" по количеству ископаемых на балансе, финансовым, техническим и кадровым ресурсам. Заявитель будет получать не более двух-трех территорий общей площадью 1–5 тысяч квадратных километров. После региональной разведки компании должны иметь право в приоритетном заявительном порядке получить для изучения участок до 500 квадратных километров по каждой территории, а затем — и преимущественное право освоения.

В "Норникеле" газете подтвердили отправку концепции. Там изданию пояснили, что существующие ограничения не дают права на региональные работы на больших площадях на ранних этапах изучения недр, но это особенно актуально на территориях с низкой степенью изученности. В "Алросе" и Kinross не ответили газете, представитель Polymetal был недоступен для комментариев. Другие горнодобытчики также не комментируют тему. Источники издания в нефтегазовых компаниях не слышали об идее, но считают, что она заслуживает внимания.

Глава Минприроды Сергей Донской сообщил газете, что предложение о привлечении частных инвестиций при проведении ГРР на самых ранних стадиях, в том числе стадии регионального геологического изучения, в целом поддерживается, но к проекту поправок есть ряд замечаний. Министерство не поддержало проект в исходном виде из-за отсутствия корреляции с заявительным принципом лицензирования, ограничением работы юниорных компаний, созданием условий для монополизации ГРР, отметил Донской. По его словам, документ не учитывает углеводородные участки, и позиция ТЭКа не учтена. Сейчас министерство с Роснедрами готовит аналогичную по целям концепцию, к середине года работа будет завершена.