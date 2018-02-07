Сертификацию МС-21 планируют завершить в первой половине 2019 года

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сертификацию нового российского самолета МС-21 планируется завершить в первой половине 2019 года, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в интервью газете "Известия".

"Сертификация МС-21 и двигателя ПД-14, которым будет оснащаться самолет, станут нашими ключевыми направлениями работы в этом и следующем годах. У нас есть четкие графики выполнения работ. Но сертификация — это процесс оценки соответствия характеристик самолета заявленным в техническом задании летно-техническим и другим параметрам, и не всегда эта работа идет гладко. Иногда испытания задерживаются, иногда требуются дополнительные испытания, и тогда графики смещаются. В плане завершения сертификационных работ по МС-21 у нас стоит первая половина 2019 года", — заявил Нерадько изданию.

Глава Росавиации также отметил, что на конец января 2018 года в ведомство поступило 540 заявок на сертификацию, из них полностью выполнено уже 286. По его словам, ни одного срыва или задержки в сертификационных работах не было.

"Первостепенными для нас являются заявки, поступающие от российских предприятий. Также отмечу, что за прошедший период нами было оформлено 25 экспортных сертификатов летной годности на вертолеты Ми-171, Ми-26, Ка-32, на самолеты RRJ-95 и Ан-2. Экспортные сертификаты, выданные Росавиацией, были признаны авиационными властями тех государств, куда экспортировалась российская авиационная техника, без каких-либо замечаний", — сообщил Нерадько.

После получения Росавиацией в конце 2015 года функций по сертификации авиатехники, ведомство осуществляет поддержку ее продвижения за рубеж путем заключения соглашений о поддержании летной годности и взаимном признании сертификации.

Как отметил Нерадько, 29 января Росавиация и Европейское агентство по безопасности полетов подписали соглашение о поддержании летной годности. Кроме того, подписано соглашение между Росавиацией и итальянскими авиационными властями, что обеспечивает бесперебойный экспорт самолетов SSJ в разные страны. Также авиационные власти Турции готовы в феврале подписать с ведомством рабочее соглашение для обеспечения бесперебойных экспортных поставок российских вертолетов на турецкий рынок, отметил глава Росавиации. Помимо этого, ведется работа с министерством гражданской авиации Индии, бюро гражданской авиации Японии, Монголии, Индонезии, с Южной Кореей.