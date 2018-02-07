Мексиканская биржа упала более чем на 2% после падения индексов в США

МЕХИКО, 7 фев – РИА Новости. Мексиканская фондовая биржа (BMV), вторая по размеру в Латинской Америке, рухнула во вторник сразу на 2,16%, сообщает сама биржа.

В понедельник индексы США упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС. Индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25 000 пунктов. Однако во вторник основные фондовые индексы США восстановились на 1,8-2,3%.

Аналитики считают, что падение BMV до уровня 49,3 тысячи пунктов стало цепной реакцией на события на фондовых площадках США, несмотря на серьезное восстановление их уровня во вторник.