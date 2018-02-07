В ГСС рассказали, сколько Superjet заказано в 2018 году

СИНГАПУР, 7 фев — РИА Новости. Портфель заказов "Гражданских самолётов Сухого" (ГСС) на этот год составляет 30 самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ 100), сообщил журналистам президент ГСС Александр Рубцов.

"У нас портфель заказов на этот год порядка 30 машин (SSJ 100) и у нас в заделе 27 самолетов в разной степени готовности. В этом году проблем c изготовлением не должно быть", — сказал Рубцов.

ГСС (входят в "Сухой", структуру ОАК) – разработчик и производитель самолета Sukhoi Superjet 100. Компания создана в 2000 году, на 100% принадлежит авиационной холдинговой компании "Сухой".