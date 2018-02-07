ГСС начали разработку 75-местной версии самолета SSJ 100

СИНГАПУР, 7 фев — РИА Новости. "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС) приступили к разработке 75-местной версии самолета SSJ 100, сообщил журналистам президент ГСС Александр Рубцов.

"На сегодня принято принципиальное решение о том, что мы начинаем глубокую проработку вопроса о создании на базе SSJ 100 75-местной версии машины", — сказал Рубцов.

По его словам, это облегчит конструкцию, модификация будет ориентирована на региональные перевозки в пределах 1500-2000 километров.

"Сейчас эта машина активным образом начинает разрабатываться, это достаточно глубокая модификация существующего самолета, и задача, которую мы перед собой видим, это в течение 4 с небольшим лет сделать эту машину, которая могла бы успешно быть на российском рынке и на внешних рынках", — сказал Рубцов.

Он отметил, что такая работа стартовала буквально несколько недель назад, и ожидается, что эта машина действительно будет востребована на рынке. "Мы очень рассчитываем, что она будет легче, экономичнее", — сказал президент ГСС.

ГСС (входят в "Сухой", структуру ОАК) – разработчик и производитель самолета Sukhoi Superjet 100. Компания создана в 2000 году, на 100% принадлежит авиационной холдинговой компании "Сухой".