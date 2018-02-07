Экономист: рекордный рост Dow Jones может говорить о восстановлении рынка

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Рекордный рост американского фондового индекса Dow Jones во вторник по итогам торгов может свидетельствовать о том, что рынок ценных бумаг в США перешел к восстановлению, рассказал РИА Новости портфельный управляющий инвестфонда Principal Investors Кайл Шостак.

Основные фондовые индексы США по итогам торгов во вторник выросли на 1,8-2,3% после резкого падения накануне. Снижение индексов было настолько резким, что эксперты поставили под сомнение устойчивость экономической модели США, а также выражали опасения, не "перегрелась" ли экономика и не стоит ли рынок перед очередным витком кризиса. В понедельник индексы рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС. Индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25 000 пунктов. В ходе торгов он снижался более чем на 1500 пунктов, демонстрируя максимальное падение с августа 2011 года.

"Очередной рекорд поставил индекс сегодня, поднявшись на 567, что стало самым большим ростом за последние два года. Экономические макропоказатели остаются высокими, корпоративные доходы растут и политика ЦБ остаётся неизменной — постепенное выверенное повышение процентных ставок. Хотя колебания возможны, особенно по ряду технических причин, возможно, через несколько месяцев мы забудем об этом вчерашнем падении", — сказал портфельный управляющий Principal Investors.

Между тем так называемый "индекс страха" Уолл-стрит — индекс волатильности VIX — взлетел на 35% и поднялся к отметке в 50 пунктов впервые с августа 2015 года. Это является максимальным значением со времен девальвации китайской валюты в 2015 году. Долгосрочное среднее значение индикатора — 20 пунктов.

Как сообщало во вторник Бюро экономического анализа министерства торговли страны, дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 2,7 миллиарда долларов, или на 5,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 53,1 миллиарда долларов. Аналитики полагали, что показатель увеличился до 52,1 миллиарда долларов.