Индексы США выросли на 1,8-2,3% после краха накануне

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3% после резкого падения накануне, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 2,33% — до 24912,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,13%, до 7115,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,74%, до 2695,14 пункта. При этом в ходе торгов индексы несколько раз меняли направление движения, а на открытии значительно снижались.

В понедельник индексы рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС. Индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25 000 пунктов. В ходе торгов он снижался более чем на 1500 пунктов, демонстрируя максимальное падение с августа 2011 года.

Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит — индекс волатильности VIX — взлетел на 35% и поднялся к отметке в 50 пунктов впервые с августа 2015 года. Это является максимальным значением со времен девальвации китайской валюты в 2015 году. Долгосрочное среднее значение индикатора — 20 пунктов.

Как сообщило во вторник Бюро экономического анализа министерства торговли страны, дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 2,7 миллиарда долларов, или на 5,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 53,1 миллиарда долларов. Аналитики полагали, что показатель увеличился до 52,1 миллиарда долларов.

"Честно говоря, мы думаем, что это здоровая реакция рынка на необоснованные всплески января. Это нормальная распродажа. А не что-то похуже", — сказал агентству MarketWatch портфельный менеджер фонда Federated Global Allocation Fund Стив Чиавароне (Steve Chiavarone).