В "Газпроме" заявили, что Nord Stream 2 реализуется по графику

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Совет директоров Nord Stream 2 AG (дочерняя компания "Газпрома", строит "Северный поток-2") на прошлой неделе обсудил ход реализации проекта газопровода и подтвердил, что обе нитки трубы будут введены в эксплуатацию в конце 2019 года, сообщил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Состоявшийся на прошлой неделе совет директоров Nord Stream 2 увидел и убедился, что проект реализуется в полном соответствии с графиком, подразумевающим ввод обеих ниток в эксплуатацию в конце 2019 года", — сказал Медведев, выступая на Дне инвестора "Газпрома".

"Говоря о препятствиях, они на сегодняшний день носят гипотетический характер. Мы знаем все эти риски и препятствия. Назову принятый в Дании закон, который теоретически может использоваться для невыдачи разрешения на строительства в датских водах", — отметил он.

"Есть попытки политиканского воздействия на судьбу проекта, это хорошо известно. Мы исходим из того, что разум восторжествует, и проект реализуется", — добавил он.

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2", общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро. Ее единственным акционером является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".