Фондовые индексы США начали расти после падения на старте торгов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основные фондовые индексы США перешли к росту после резкого снижения на открытии, свидетельствуют данные торгов.
К 17:52 мск промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,58% — до 24487,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 6994,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 2662,92 пункта. При этом на открытии Dow Jones проседал на 2,2%, два других индекса также значительно снижались. Накануне они потеряли 3,8-4,6%.
Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит — индекс волатильности VIX — 5 февраля взлетел на 35%, к отметке в 50 пунктов впервые со времен девальвации китайской валюты в августе 2015 года. Долгосрочное среднее значение индикатора — 20 пунктов.
На этом фоне трейдеры предпочитали вкладываться в надежные активы, такие как золото и доллар. Цены на товарных биржах также снижались.
Инвесторы также обратили внимание на статистику по торговому балансу США. Как сообщило Бюро экономического анализа Министерства торговли, дефицит торгового баланса в декабре вырос на 2,7 миллиарда долларов, или на 5,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября. Теперь он составляет 53,1 миллиарда долларов, на миллиард больше, чем прогнозировали аналитики.