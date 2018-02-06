EgyptAir ожидает разрешения на работу в Домодедово, пишут СМИ

КАИР, 6 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Сотрудники египетской авиакомпании EgyptAir, которая наряду с российской "Аэрофлот" будет осуществлять прямые рейсы из Каира в Москву через аэропорт Домодедово, еще не получили необходимых разрешений для работы в московском аэропорту, пишет новостной портал "Йоум7" со ссылкой на источники в авиакомпании.

"Все еще продолжаются переговоры по возобновлению авиасообщения и завершению получения разрешений для сотрудников в аэропорту Москвы", — сообщил источник. Он добавил, что возобновление авиасообщения задерживается из-за ряда неурегулированных до сих пор между двумя авиакомпаниями ("Аэрофлот" и EgyptAir) вопросов, связанных с безопасностью.

"После получения необходимых разрешений от российских властей египетская авиакомпания объявит о запуске своих рейсов между Каиром и Москвой", — сообщил источник.

В то же время источник в аэропорту Каира сообщил "Йоум7", что авиакомпания "Аэрофлот" потребовала выделить для своих рейсов специальные выходы во втором терминале воздушной гавани.

Транспортные ведомства России и Египта 15 декабря 2017 года в Москве подписали протокол о сотрудничестве по авиабезопасности, необходимый для возобновления полетов.

Глава Минавиации Египта Шериф Фатхи сказал, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с февраля. Также сообщалось, что переговоры по возвращению перелетов на египетские курорты возобновятся весной 2018 года.

Президент России Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв запрет на полеты российских авиакомпаний в Каир, а также разрешив продавать туры с рейсами в столицу АРЕ.