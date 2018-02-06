Руденя: дорожную сеть Тверской области нужно привести в порядок к 2020 году

ТВЕРЬ, 6 янв — РИА Новости. Свыше 300 километров автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения планируется привести в порядок в Тверской области в 2018 году; соответствующая программа принята во вторник на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"Тверская область в последние годы существенно увеличила объем дорожных работ. В 2015-м было 34 километра, в 2016-м — 112 километров. В 2017 году выполнены работы на 357 километрах. Перед нами стоит задача до 2020 года привести в нормативное состояние основную опорную дорожную сеть региона", — приводятся в сообщении слова Рудени.

Как отметили в пресс-службе, при отборе объектов в региональную программу дорожных работ на 2018 год учитывалось их значение для реализации экономического потенциала муниципалитетов. В нее также вошли социально значимые объекты, на ненадлежащее состояние которых указывали жители и представители Общероссийского народного фронта. Среди наиболее крупных объектов — участки дорог "Москва — Санкт-Петербург" — Конаково — Иваньково, Бежецк — Кесова Гора — Кашин, Рамешки — Максатиха. В целом предусмотрено проведение восстановление изношенных покрытий, ремонт, строительство и реконструкция 39 участков общей протяженностью свыше 250 километров.

В программу также вошли трассы, обеспечивающие связь Тверской области с соседними регионами, а также главные туристические направления. Восстановление покрытий запланировано на 11 участках дорог протяженностью около 78 километров, ведущих к достопримечательностям Тверской области: истоку Волги, Берново, Домотканово и другим.

Кроме того, работы продолжатся на ранее начатых дорожных объектах — это около 94 километров.

Глава региона отметил, что все работы должны производиться в соответствии с региональными стандартами, принятыми в 2017 году, а конкурсные процедуры следует максимально ускорить чтобы дать возможность подрядчикам выполнять ремонт при благоприятных погодных условиях, качественно и в срок.

Руденя добавил, что на ремонт дорог будут направляться дополнительные средства, в частности, высвободившиеся в результате передачи в 2018 году в федеральную собственность ряда дорог, проходящих по территориям Калининского, Ржевского, Старицкого, Зубцовского, Рамешковского, Кимрского, Кашинского и Калязинского районов общей протяженностью 383 километров. Это позволит экономить ежегодно не менее 370 миллионов рублей из областного бюджета на содержании и ремонте трасс.

По данным пресс-службы, общий бюджет Дорожного фонда Тверской области в 2018 году составит более 6,3 миллиарда рублей с учетом дополнительных доходов и остаточных средств Дорфонда 2017 года.

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