ФАС поддержала внедрение в России сервиса снятия наличных на кассе магазина

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит нарушения антимонопольного законодательства в сервисе, позволяющем снимать деньги с карты на кассе магазина при покупке в нем, технология будет стимулировать развитие безналичных платежей, сообщила РИА Новости замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала, что в России тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы: для снятия наличных клиент должен будет расплатиться банковской картой и одновременно запросить у кассира необходимую сумму; после ввода пин-кода выпустивший карту банк одобрит и покупку, и выдачу денег.

Платежная система Mastercard видит заинтересованность российских банков в подобном сервисе и сейчас прорабатывает возможность внедрения такого механизма в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, отметив, что она уже предоставляет сервис по снятию наличных в кассах магазинов в некоторых других странах.

В ФАС рассказали, что Mastercard уже обращалась в службу с вопросом, будет ли реализация подобного проекта соответствовать антимонопольному законодательству.

"С учетом той информации, которая была представлена в ФАС, служба пришла к выводу о том, что само по себе предложение потребителям подобного рода новых сервисов в рамках платежных систем не приведет к нарушению антимонопольного законодательства и при этом будет стимулировать развитие безналичных платежей", — отметила Беляева.

Однако, указала она, те или иные действия участников рынка могут быть отдельно изучены с учетом конкретных обстоятельств. "Это означает, что при поступлении заявлений или материалов о нарушении антимонопольного законодательства какими-либо лицами, задействованными в реализации проекта, ФАС будет рассматривать их в установленном порядке и в случае подтверждения наличия признаков нарушений — предпринимать предусмотренные законом меры реагирования", — подытожила собеседница агентства.