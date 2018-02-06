Mastercard прокомментировал информацию о новом способе снятия наличных

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские банки заинтересованы в сервисе, позволяющем снимать наличные деньги с карты через кассу в магазине при покупке в нем, в связи с чем Mastercard прорабатывает возможность внедрения такого механизма на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
"Мы увидели заинтересованность в этой услуге (снятие наличных средств в кассах магазинов — ред.) многих российских банков и совместно с партнерами прорабатываем возможность внедрения на этом рынке", — сказали в пресс-службе компании.
Там отметили, что Mastercard уже предоставляет сервис по снятию наличных в кассах магазинов в некоторых других странах.
Заинтересованные банки
Банк "Русский стандарт" и Mastercard уже провели пилотный проект по запуску данной технологии, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
"Русский стандарт" и Mastercard успешно реализовали технический запуск сервиса по снятию наличных с банковской карты через POS-терминал магазина, где клиент совершил покупку", — сказал собеседник агентства.
При этом для получения денег необходимо обязательно совершить покупку.
По данным газеты, Сбербанк также тестирует подобный сервис и планирует запустить его во втором квартале 2018 года, а ВТБ пока только изучает возможности применения данной технологии. Однако Сбербанк от комментария для РИА Новости отказался.
В Mastercard подчеркнули, что данная технология может способствовать росту безналичной экономики. "Многие исследования показывают, что доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах, и в итоге с большей вероятностью пользуются именно картой для оплаты покупок. Таким образом, это решение способствует росту безналичной экономики", — пояснили в компании.