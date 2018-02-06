Лавров рассказал об итогах переговоров с министром иностранных дел Дании

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия надеется, что Дания рассмотрит заявку на прокладку газопровода "Северный поток-2" в соответствии с законами, действовавшими на момент подачи обращения, заявил глава МИД РФ Сергей Лаврова по итогам переговоров с председателем комитета министров Совета Европы, министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном.
"Мы, со своей стороны, затронули вопрос рассмотрения Данией заявки на прокладку газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах королевства, подчеркнули нашу принципиальную позицию о том, что рассмотрение этой заявки должно проводиться на основе того законодательства, которое существовало и в Дании и в целом Евросоюзе на момент подачи этого обращения. Это было в апреле прошлого года", — сказал Лавров.
ЕК в начале ноября минувшего года предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".