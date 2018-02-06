Посол Египта в России хочет быть на первом рейсе Москва-Каир

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Посол Египта в РФ Ихаб Наср с нетерпением ждет возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром и хочет полететь на первом рейсе, сообщил он журналистам.

По словам посла, правительства двух стран дали "зеленый свет" для возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Каиром с 1 февраля 2018 года, и со стороны правительств проблем нет.

"Дальнейшие необходимые действия для возобновления авиасообщения зависят от компаний. Все в руках Egypt Air и "Аэрофлота". Компании должны провести большую техническую подготовку. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им… Я сам с нетерпением этого жду, чтобы на первом рейсе полететь", — сообщил Наср во вторник.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться с февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что возобновление прямых регулярных рейсов между Москвой и Каиром должно состояться во второй половине февраля текущего года. Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.