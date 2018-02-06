"СерчИнформ" получила лицензию ФСБ России

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российский разработчик средств информационной безопасности — компания "СерчИнформ" — получила бессрочную лицензию на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации, выданную Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, сообщает пресс-служба компании.

"Наличие лицензии ФСБ в первую очередь важно для заказчиков как подтверждение квалификации специалистов и надежности производителя решений для защиты критически важных данных. Как правило такое требование выдвигают высшие органы государственной власти и государственные корпорации. Нам было важно подтвердить соответствие требованиям ФСБ, чтобы удовлетворить запросы заказчиков с самыми высокими стандартами в области защиты конфиденциальной информации", — сказал председатель совета директоров "СерчИнформ" Лев Матвеев.

Как отмечает пресс-служба компании, "СерчИнформ", продукты которой используют более двух тысяч организаций из разных сфер деятельности в 16 странах мира, также имеет лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.