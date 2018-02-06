Правительство внесло проект о праве выкупа арендуемого МСП госимущества

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который снимает ограничения сроков выкупа арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) государственного и муниципального имущества, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В настоящее время субъекты МСП, арендующие имущество, находящееся в региональной или муниципальной собственности, могут воспользоваться преимущественным правом его выкупа в срок до 1 июля 2018 года. При этом условия выкупа привязаны к дате, по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться у них в аренде.

Законопроект вводит бессрочное право выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества, одновременно распространяя это право и на федеральное имущество. При этом отменяется привязка к дате, по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у субъекта МСП в соответствии с договором аренды такого имущества для реализации преимущественного права выкупа.

"Отсутствие механизма выкупа арендуемого федерального имущества ставит арендаторов такого имущества — субъектов МСП — в неравное положение с арендаторами муниципальной или региональной собственности", — считает кабмин. Предоставление субъектам МСП преимущественного права выкупа федерального недвижимого имущества по аналогии с выкупом имущества, находящегося в региональной или муниципальной собственности, представляется правительству оправданным в целях уравнивания в правах арендаторов таких видов имущества.

"Такой подход позволит … увеличить число субъектов МСП — собственников помещений; обеспечить стабильные и предсказуемые условия для выкупа помещений; исключить случаи воспрепятствования субъектам МСП в реализации права на приобретение арендуемого имущества в собственность путем совершения уполномоченными органами действий по безвозмездной передаче спорного имущества в федеральную собственность", — поясняет кабмин.

Проектом также устанавливается возможность проведения спецаукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, включенных в перечни, только среди субъектов МСП. При этом запрещается передача прав и обязанностей по заключенным с субъектами МСП договорам аренды земельных участков, включенных в перечни, третьим лицам и законодательно закрепляется требование о включении сведений о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в перечни, в состав сведений, подлежащих указанию в извещении о проведении аукциона.