Аксенов пообещал обнародовать итоги расследования по реализации ФЦП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что результаты служебного расследования, связанного с неисполнением и отставанием по срокам реализации федерально-целевой программы (ФЦП) развития региона в 2017 году будут оглашены к марту.

Ранее Аксенов сообщал, что уровень исполнения программы в 2017 году составил 89%, более 5 миллиардов рублей неосвоенных средств будут возвращены в федеральный бюджет.

"Половина объектов тех, которые не удалось завершить в 2017 году, возможно было спасти. Недостаточный контроль был, причем со всех сторон. Документы в отдельных случаях болтались в различных ведомствах или лежали просто на полках у исполнителей, что соответственно и вывело за сроки реализации этих проектов. До 1 марта будет опубликовано (результаты служебного расследования – ред.) и список в том числе (ответственных за неисполнение – ред.). Здесь секретов никаких не будет. Просто хотим, чтобы все было справедливо", — сказал Аксенов журналистам.

При этом он подчеркнул, что за прошлый год удалось добиться значительной динамики в реализации ФЦП в сравнении с 2015 и 2016 годами.

"Произошел прорыв в этой ситуации. Притом что новой группе, которая во главе с (вице-премьером крымского правительства) Нахлупиным стала заниматься федерально-целевой программой, досталось тяжелое наследие – это заключенные в 2016 году без конкурсов контракты на проведение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажные работы. Половина компаний не соответствует никаким реалиям. При этом зачастую возникает несоответствие и проектной документации реальным условиям", — сказал Аксенов.

Правительство РФ в августе 2014 года одобрило федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общая сумма финансирования — 825,4 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 779,762 миллиарда рублей, бюджетов республики Крым и Севастополя — 15,344 миллиарда рублей и внебюджетных источников — 30,298 миллиарда рублей.

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