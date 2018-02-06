Власти Крыма подняли аренду для отеля в Алуште в тысячу раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Власти Крыма увеличили плату за аренду земли для семиэтажной гостиницы "Калипсо" в тысячу раз, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, это следует рассматривать как "наказание" для владельцев гостиницы, построенной в нарушение норм на пляже.

"Уже начали выписывать первые штрафы, вчера мне доложили – для гостиницы "Калипсо" установлена арендная ставка в размере 64 миллионов рублей в год. Это один из объектов, который стоит на срезе воды, был климатопавильон, а затем легким движением руки решением (алуштинских) властей в 2016 году стал гостиницей", — сказал Аксенов.

Глава городской администрации Алушты Галина Огнева подтвердила РИА Новости, стоимость аренды действительно увеличили с 64 тысяч до 64 миллионов рублей. Она пояснила, что вопрос о гостинице рассматривала республиканская комиссия, которая решила не сносить ее, а поднять арендную плату.

Она добавила, что владельцы гостиницы собираются оспаривать это решение в суде.

Гостиницу "Калипсо" построили в 2013 году на месте бывшей спасательной станции и климатопавильона в Профессорском уголке Алушты, у самого берега моря на пляже. Номер в ней стоит от 3,3 до 13,7 тысячи рублей в сутки в зависимости от комфорта и сезона.

В прошлом году глава Крыма заявлял, что власти республики проведут масштабную работу по освобождению от незаконных строений набережных и парковых зон. По его словам, в Алуште, Ялте и Симферополе под снос должны попасть около 3,5 тысячи незаконно возведенных строений.

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