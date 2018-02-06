На авиашоу в Сингапуре впервые представили модифицированный SSJ 100

СИНГАПУР, 6 фев — РИА Новости. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) впервые публично представили модифицированный, более экономичный самолет Sukhoi Superjet-100 на Singapore Air Show 2018. Об этом стало известно со слов президента ГСС Александра Рубцова.

"Мы на этом салоне в первый раз публично показываем новую модификацию SSJ 100 с законцовками крыльев, машина сделала порядка 30 полетов. Мы ожидаем, что будет достаточно существенное улучшение расхода топлива", — сказал он журналистам на Singapore Air Show 2018.

Ранее на выставке Рубцов рассказал, что модифицированный российский самолет SSJ 100 планируется сертифицировать в этом году на выполнение посадок на полосу 1200-1300 метров для полетов из аэропорта London City. На данный момент базовой версии SSJ 100 для взлета необходима взлетно-посадочная полоса длиной 1425 метров, для посадки — 1760 метров. В целом для данного типа лайнеров необходима полоса длиной 1800-2000 метров.

По словам Рубцова, улучшение взлетно-посадочных характеристик самолета удастся достичь в том числе и благодаря установке специальных законцовок крыла. Сейчас машина проходит испытания, законцовки должны снизить расход топлива на 2,8-3%, уточнил он.

ГСС (входит в "Сухой", структуру ОАК) — разработчик и производитель самолета Sukhoi Superjet 100. Компания создана в 2000 году, на 100% принадлежит авиационной холдинговой компании "Сухой".