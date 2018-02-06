МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия призывает активно бороться с незаконными поставками молока в страну через Белоруссию из третьих стран, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы достаточно конструктивно работаем с белорусскими коллегами, обсуждаем регулярно наши балансы спроса, предложения. Мы призываем наших коллег более активно бороться с незаконными поставками через Белоруссию в Россию из других стран, я имею в виду Прибалтику, Украину, Польшу — других стран, в которых производится и поставляется к нам молоко", — сказал Дворкович, выступая на Съезде национального союза производителей молока.

"Часть партии останавливается, часть все равно попадает на наш рынок, и это отрицательно влияет на баланс производства и потребления. Мы рассчитываем на усиление работы в этой сфере", — добавил он.