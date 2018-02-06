МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Говорить о возможности возобновления проекта строительства газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР пока рано, при этом именно реализация трехсторонних экономических проектов открывает огромные возможности для урегулирования ситуации на Корейском полуострове, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сеуле Александр Тимонин.

По его словам, несмотря на наметившиеся в последнее время позитивные тенденции в межкорейских контактах, отношения между Севером и Югом остаются на низком уровне и "говорить о возможности реанимирования данного проекта пока рано".

"Со своей стороны, считаю, что реализация трехсторонних экономических проектов с участием России, Республики Корея и КНДР открывает огромные возможности для корейского урегулирования. Соединение Транссиба и Транскорейской железной дороги, строительство линий электропередачи, соединяющих Россию и две Кореи, а также прокладка газопровода способны коренным образом изменить геополитическую ситуацию в регионе, способствовать нормализации межкорейских отношений и решению ядерной проблемы Корейского полуострова", — заявил высокопоставленный дипломат.

Идею прокладки трубопровода из России через КНДР рассматривали во время сближения Сеула и Пхеньяна более 10 лет назад, чтобы через северокорейскую территорию поставлять газ в Южную Корею. Однако из-за угрозы нестабильности на Корейском полуострове она так и не была реализована.

"Газпром" и южнокорейская компания Kogas в сентябре 2011 года подписали дорожную карту по реализации проекта поставок газа в республику Корея по газопроводу, особое внимание уделялось поставкам через территорию КНДР. Общая протяженность газопровода оценивалась в 1,1 тысячи километров, если будет выбран самый короткий маршрут, из них 700 километров пройдут по территории Северной Кореи. Kogas оценивала стоимость строительства участка газопровода через территорию КНДР в 2,5 миллиарда долларов.