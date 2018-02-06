Обновленный Sukhoi Superjet-100 сертифицируют для полетов из центра Лондона

СИНГАПУР, 6 фев – РИА Новости. Модифицированный российский самолёт Sukhoi Superjet-100 планируется сертифицировать в этом году для полётов из аэропорта London City, который находится в центре Лондона, заявил журналистам президент "Гражданских самолётов Сухого" (ГСС) Александр Рубцов.

"Мы рассчитываем до конца года получить сертификат на выполнение посадок на полосу 1200-1300 метров. Это необходимо для оперирования в London City", — сказал Рубцов на выставке Singapore Air Show-2018.

На данный момент базовой версии SSJ-100 для взлёта необходима взлетно-посадочная полоса длинной 1425 метров, для посадки — 1760 метров. В целом для данного типа самолётов необходима полоса длиной 1800-2000 метров.

По словам Рубцова, улучшение взлетно-посадочных характеристик самолета удастся достичь в том числе и благодаря установкам специальных законцовок крыла.

"Сейчас самолёт с законцовками проходит испытания. Первый такой самолёт ГСС представил сегодня на авиасалоне в Сингапуре. Кроме того, законцовки должны снизить расход топлива на 2,8-3%", — сказал Рубцов.

Он также отметил, что ГСС в ближайшее время планирует предложить Аэрофлоту оснастить законцовками все 50 самолетов Sukhoi Superjet-100, которые входят в парк авиакомпании.