Эксперт рассказал о причинах падения фондового рынка США

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Источником резкой коррекции американского фондового рынка стали данные о сильном росте зарплат в США в январе, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Американский фондовый рынок, где в течение долгого времени наблюдался рост курса акций, в понедельник резко подешевел. Основные индексы рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США и возможности дополнительного роста ставки ФРС. Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год. Dow к тому же показал свое крупнейшее в истории однодневное номинальное снижение. А в процентном отношении это максимальное падение с августа 2011 года.

"Коррекция была неизбежна после длительного роста фондового рынка. Триггером коррекции стали опубликованные в пятницу данные министерства труда США о росте почасовой зарплаты в США в январе — на 2,9% в годовом выражении. Столь сильный рост вызвал беспокойство у трейдеров из-за угрозы ужесточения монетарной политики ФРС", — пояснил Осадчий.

В минувшую пятницу министерство труда США сообщило о росте числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 200 тысяч против прогноза в 184 тысячи. Почасовая заработная плата в США выросла на 2,9% в годовом выражении и на 0,3% в месячном. Безработица в стране в январе при этом сохранилась на уровне декабря в 4,1%.

Позитивная статистика повысила ожидание рынками увеличения ключевой ставки Федрезервом на следующем заседании. С понедельника на должность главы ФРС вступает Джером Пауэлл, кандидатуру которого утвердил сенат и от которого многие ждут более жесткой монетарной политики. Джанет Йеллен, которая в пятницу отработала последний день на посту главы регулятора, перейдет работать в Институт имени Брукингса.